D'Angelo punisce il Gravina: il Nola la spunta per 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Nola

Dopo due pareggi consecutivi il Gravina cade nella sfida contro il Nola e vede complicarsi la corsa verso i playoff: allo stadio Sporting Club i gialloblù sono stati sconfitti per 1-0. La gara è vivace, in avvio i padroni di casa colgono un palo con l'occasione creata da D'Angelo a cui risponde la chance ospite di Tommasone; al 32' il Nola ha l'opportunità di andare avanti direttamente su calcio di rigore, ma Ruggiero calcia alto. Nella ripresa Macario, ancora Tommasone e Chacon non riescono a trovare il pareggio e così, al 77', D'Angelo finalizza al meglio una transizione del Nola. Finisce così, il Gravina resta fermo a quota 53 punti (settimo posto) a 2 lunghezze dalla Casertana e dalla Nocerina.