Gravina, ko amaro nel recupero con la Virtus Matino: 3-2 il risultato finale

Squadra in casa Virtus Matino

Sconfitta al fotofinish per il Gravina, allo stadio Comunale di Ugento nel recupero della ventisettesima giornata contro la Virtus Matino. I gialloblù hanno incassato un 3-2 al termine di una gara scoppiettante, in particolare nel primo tempo: ad aprire le danze sono stati i padroni di casa grazie a Monopoli, direttamente su calcio di punizione (3'). Puntuale la risposta della formazione guidata dal duo Summa-Ragone, con il centro al 21' di Krstevski servito da Scalera; la Virtus Matino però è andata di nuovo in avanti al 31', quando Stauciuc ha insaccato sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La ripresa si apre col 2-2 ospite, a firma di Tommasone, che al 51' si è fatto trovare puntuale sul secondo palo venendo imbeccato da Borgia. Sulle ali dell'entusiasmo i giallobù si portano in avanti alla ricerca del vantaggio ma al 90' arriva la beffa: Morra segna e chiude i conti infliggendo al Gravina l'undicesima sconfitta complessiva. I punti in classifica restano 45.