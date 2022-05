Il Team Altamura ottiene la salvezza rifilando un tris al Bisceglie

Roboante vittoria per il Team Altamura allo stadio D'Angelo, un successo che ha permesso alla formazione guidata da Leo Dibenedetto di raggiungere la salvezza: nello scontro diretto i biancorossi hanno avuto la meglio sul Bisceglie per 3-0. Scatenato l'attaccante Tedesco, autore di una doppietta realizzando un calcio di rigore al 44' assegnato per fallo di Izco su Mattera e insaccando con una spaccata un assist di Tazza al 53'; per il classe 1997 sono 11 i gol realizzati in questo campionato. Il tris è arrivato al 72 grazie alla conclusione di Baradj, servito da Casiello. Il Team Altamura sale così a quota 47 punti in classifica.