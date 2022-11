Serie D girone H, Team Altamura: le gare in programma a novembre

Il Team Altamura è pronto a catapultarsi in questo mese di novembre dove dovrà disputare due trasferte di fila. Il primo impegnò però vedrà gli uomini guidati da Ciro Ginestra affrontare il Lavello allo stadio D'Angelo, domenica 6 novembre.

Poi appunto due match da disputare on the road: il 13 novembre i biancorossi saranno di scena allo stadio Caduti di Brema al cospetto dell'Afragolese, mentre il 20 è fissato l'incontro con il Matera al XXI Settembre-Franco Salerno. L'ultimo impegno di novembre in casa, il 27, contro il Barletta.