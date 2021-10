Team Altamura, scoppiettante 2-2 contro la Mariglianese: secondo risultato utile di fila per i biancorossi

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Il Team Altamura ottiene il secondo risultato utile di fila nello scoppiettante pareggio ottenuto contro la Mariglianese nella sesta giornata del campionato di Serie D, girone H. Allo stadio D'Angelo le due formazioni si rendono protagoniste di un autentico botta e risposta: gli ospiti sono pericolosi con l'occasione di Massaro, poi al 33' è Peluso di testa su assist dello stesso Massaro, ad aprire le danze; la replica dei padroni di casa arriva sul finale del primo tempo, al 44', quando Zerbo trasforma un calcio di rigore. La ripresa è altrettanto vivace e stavolta è il Team Altamura a portarsi in avanti con il tiro di prima di Molinaro servito da Tedesco (70'). Per l'attaccante classe 1998 è la terza rete consecutiva. Tuttavia, 5' più tardi, Langella fissa il risultato sul definitivo 2-2. La formazione allenata da Luigi Pezzella sale a quota 5 punti in classifica.