Serie D, Team Altamura, pari e patta con il Matera nell'ultima giornata

Si è chiuso con un pareggio lo splendido campionato del Team Altamura, già promosso in Serie C: allo stadio D'Angelo i biancorossi hanno colto un 1-1 contro il Matera, che è valso di fatto come il nono pari stagionale.

Prado, al 26', ha portato in vantaggio gli ospiti, raggiunti poi al 45' quando Saraniti ha ristabilito l'equilibrio. Il Team Altamura è salito a quota 72 punti in classifica ed ora potrà concentrarsi sulla Poule Scudetto.