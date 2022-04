Team Altamura-Molfetta, il derby va agli ospiti: scoppiettante 2-3 allo stadio D'Angelo

Ha regalato spettacolo il derby tra Team Altamura e Molfetta, andato in scena allo stadio D'Angelo. L'intera posta in paio è andata agli uomini guidati da Renato Bartoli, che hanno battuto la formazione del tecnico Leo Dibenedetto (alla seconda sconfitta consecutiva) per 3-2. A prendersi la scena inizialmente sono gli ospiti: Gjonaj apre le danze con una splendida rovesciata, seguita dal sigillo di Panebianco. Nella ripresa arriva il tris firmato da Kordic (nono centro complessivo per lui). Tuttavia i padroni di casa reagiscono in maniera veemente e prima accorciano le distanze grazie alla botta dalla distanza di Baradji e poi riaprono i giochi con il centro di Abreu, servito dallo stesso Baradij. Nel finale però non accade più nulla: il Team Altamura resta fermo a 41 punti, mentre il Molfetta sale a quota 46.