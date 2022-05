Team Altamura, altro tonfo interno: il Nola passa allo stadio D'Angelo per 2-0

Seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche per il Team Altamura che, allo stadio D'Angelo, è stato battuto per 2-0 dal Nola. Il risultato tiene i biancorossi ancora vicini alla zona playout. Dopo la prima frazione terminata a reti bianche, la formazione campana è stata abile nel colpire gli avversari nella seconda parte della ripresa, prima con Caliendo al 67' e poi con Staiano all'87'; gli sforzi dei padroni di casa nel voler recuperare il risultato non si sono concretizzati: il Team Altamura resta così fermo a quota 44 punti (tanti quanti quelli del Casarano), occupando il dodicesimo posto in classifica.