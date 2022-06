Serie D girone H, Team Altamura: tutti i numeri della stagione 2021/2022

La stagione del Team Altamura si chiusa con il raggiungimento della salvezza in Serie D: i biancorossi si sono classificati quattordicesimi a quota 47 punti (12 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte). 48 i gol fatti, 45 quelli al passivo.

Andamento sostanzialmente equilibrato tra casa e trasferta: tra le mura dello stadio D'Angelo il Team Altamura ha ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, mentre on the road sono arrivati 6 successi, 6 pari e 7 ko. Dalla quindicesima alla diciottesima giornata e dalla ventottesima alla trentaduesima i biancorossi hanno ottenuto delle strisce di cinque risultati utili di fila. Il 6 aprile è avvenuta la vittoria con lo scarto più ampio, per 4-1, contro il Rotonda; il ko più pesante contro il Nardò, lo scorso 19 settembre (4-2 il risultato finale).