De Vivo e Molinaro regalano la prima vittoria casalinga al Team Altamura: battuto 2-0 il Rotonda

Vittoria pesante per il Team Altamura, la prima stagionale ottenuta tra le mura amiche dello stadio D'Angelo: nel match della decima giornata del campionato di Serie D, girone H, i biancorossi si sono imposti per 2-0 sul Rotonda. Una prestazione convincente quella da parte degli uomini allenati da Luigi Pezzella, che sbloccano il risultato al 43' grazie a De Vivo, abile ad insaccare di testa il calcio d'angolo battuto da Zerbo; poi è lo stesso Zerbo ad andare vicino al raddoppio direttamente da calcio di punizione. Nella ripresa il Team Altamura continua a macinare gioco e chiude i conti con Molinaro all'85', su servizio di Cancelliere. Per l'attaccante classe 1998 è la quinta rete complessiva in questo torneo. Finisce così, 2-0, il Team Altamura sale a quota 11 punti in classifica.