Team Altamura, il sogno si realizza: è Serie C. Il Gravina surclassa il Bitonto nel derby

Il Team Altamura realizza il proprio sogno: i biancorossi hanno ottenuto la promozione in Serie C a seguito della vittoria ottenuta contro il Città di Gallipoli, la ventunesima stagionale.

A due giornate dalla fine il Martina, vittorioso sul Barletta, non può colmare il distacco di sette punti dal club barese. Si tratta di un traguardo meritato per gli uomini guidati da Domenico Giacomarro, che hanno letterlamente dominato il campionato salendo al primo posto alla decima giornata per poi non abbandonarlo più. Una vera e propria marcia da protagonisti assoluti. Il Team Altamura ha finora conquistato 71 punti, a seguito appunto di ventuno vittorie, otto pareggi e tre sconfitte.

Nel derby tra Gravina e Bitonto a prevalere sono stati i gialloblù, che hanno battuto per 5-1 i neroverdi. Il Gravina si avvicina alla salvezza diretta, con i playout distanti quattro punti, mentre le speranze playout del BItonto sono ancora tenute in piedi dalla matematica. Decisive le prossime due giornate.

Serie D girone H, i risultati delle squadre baresi nella trentaduesima giornata