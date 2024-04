Serie D girone H: continua la marcia del Team Altamura, sorriso Gravina. Bitonto ko in extremis

Contro il Barletta è arrivata la diciannovesima vittoria stagionale per i biancorossi, che si avvicinano sempre più alla Serie C. Gialloblù di misura sul Matera per il terzo risultato utile di fila, mentre i neroverdi sono stati piegati in pieno recupero dalla Fidelis Andria