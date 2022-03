Serie D girone H: pari e patta nel derby Bitonto-Gravina, ko per il Molfetta

Spettacolare pareggio tra BItonto e Gravina nel derby di giornata, ko esterno per il Molfetta. La gara tra Rotonda e Team Altamura è stata invece rinviata, come noto: questo il bilancio delle squadre baresi nel ventinovesimo turno del girone H della Serie D.

Allo stadio Città degli Ulivi il Bitonto si fa rimontare dal Gravina e fa pari e patta per 2-2, dopo esser andato in doppio vantaggio. Ad aprire le danze è stato l'attaccante Santoro al 24', arrivato al dodicesimo centro complessivo in questa stagione: il classe 1995 si è prima fatto respingere il rigore dal portiere Vicino, ma poi è stato lesto a ribadire in rete la ribattuta. Nella ripresa i neroverdi trovano il raddoppio grazie a Piarrulli, che si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto insaccando il tap-in dopo una parata di Vicino su Lattanzio (55'); tuttavia gli ospiti non mollano e al 67' accorciano le distanze al 67' col neo-entrato Diop, abile ad anticipare la difesa avversaria su servizio di Gilli. Proprio Gilli si dimostra tra i giocatori più ispirati tra i suoi, infatti il calsse 1997 pareggia i conti all'80'. Il BItonto viene sorpassato dal Francavilla sul Sinni e scende al terzo posto a 55 punti, mentre il Gravina sale a quota 46.

Il Molfetta incassa un'altra sconfitta in trasferta, la quarta consecutiva: allo stadio San Francesco D'Assisi la Nocerina si è imposta per 2-0. Nel primo tempo i biancorossi tengono le redini della partita e confezionano occasioni in serie nella seconda parte del primo tempo: il portiere dei padroni di casa Venditti deve opporsi a Genchi e alla punizione di Gjonaj; poi è Pozzebon a provarci direttamente da calcio piazzato ma per poco non inquadra la porta. L'attaccante successivamente vede respingersi da Venditti un tap-in da posizione favorevole, così la Nocerina al 44' passa in vantaggio con De Martino, servito da Vecchione. Lo stesso De Martino al 67' sigla la sua personale doppietta. Gli ospiti perdono Gjonaj, espulso per doppia ammonizione, il forcing finale non cambia il risultato: il Molfetta resta fermo a quota 39 punti.