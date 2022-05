Bitonto a valanga sulla Virtus Matino: ad Ugento finisce 5-1

Secondo successo di fila con tanto di goleada per il Bitonto, che alla stadio Comunale di Ugento hanno travolto la Virtus Matino (retrocessa matematicamente in Eccellenza) disputando una grande prova specialmente nel primo tempo. I neroverdi infatti hanno chiuso la frazione iniziale della gara sul 4-0: ad aprire le danze è stato al 3' Santoro, che ha colto il quattordicesimo centro stagionale; il raddoppio è arrivato al 18' in occasione del preciso rasoterra di Addae, mentre al 27' D'Anna finalizza al meglio un'azione personale. Stasi, dopo una triangolazione costruita con Riccardi, firma il poker al 45'.

Nella seconda parte della ripresa la Virtus Matino segna il gol della bandiera: Stauciuc nel cuore di area di rigore, batte Cannizzaro. Gli uomini guidati da Alessandro Potenza non si fermano e chiudono definitivamente i conti quando Lattanzio trasforma un penalty assegnato per fallo su Ferrante. Finisce così, il Bitonto sale a quota 65 punti e replica al Francavilla sul Sinni secondo in classifica (vincitore sul campo del Lavello per 3-1).