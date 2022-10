Longo risponde ad Actis Goretta: contro l'Afragolese arriva un altro pari per il Gravina

Terzo pareggio consecutivo, per altro arrivato ancora con il risultato di 1-1, per il Gravina, che allo stadio Vicino è stato raggiunto dall'Afragolese nelle ultime battute di gara. I gialloblù hanno sbloccato il risultato al 31', dopo essersi reso pericoloso con Chacon. Tommasone, al termine di un'azione ragionata, ha servito Actis Goretta che si è fatto trovare pronto per insaccare il pallone. Nella ripresa però l'Afragolese ha reagito e prima si è resa pericolosa grazie a Mansi, che ha trovato la risposta del portiere Mascolo, e poi ha pareggiato i conti su calcio di rigore: dal dischetto Longo non ha fallito (78'). Il Gravina così è salito a quota 4 punti in classifica.