Il Gravina cede di misura al Brindisi: allo stadio Fanuzzi finisce 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Il Gravina cade in trasferta, allo stadio Fanuzzi contro il Brindisi, dopo tre risultati utili consecutivi. I gialloblù sono stati sconfitti per 1-0, cogliendo un palo con Borgia sul finale del primo tempo: pochi istanti dopo i padroni di casa sono andati in vantaggio, precisamente al 43', grazie a Zappacosta che ha risolto una mischia. Nel secondo tempo gli uomini guidati dal duo Summa-Ragone hanno provato a pareggiarla con un ispirato Tuninetti, andato vicino al gol nel finale direttamente su calcio di punizione. Il Gravina resta così fermo a quota 47 punti, tanti quanti quelli di Casertana e Sorrento.