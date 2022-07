Il Gravina punta sulla continuità: Chiaradia resta in dirigenza, confermato il duo Summa-Ragone alla guida della squadra

Nel segno della continuità. Dopo aver disputato un ottimo campionato nella stagione 2021/2022, nella quale è stato raggiunto il sesto posto in classifica a quota 56 punti sfiorando l'accesso ai playoff, il Gravina ha scelto di stravolgere le carte in tavola e di confermare gli elementi cardine dello staff sia a livello dirigenziale che tecnico. I gialloblù hanno reso noto che Pietro Chiaradia rimarrà nell'organigramma come responsabile dell'area tecnica; allo stesso tempo, al timone della squadra, ci sarà ancora il duo formato da Antonio Summa e Felice Ragone, nominati ad agosto 2021. A stretto giro il Gravina comincerà ad annunciare le conferme per quel che riguarda la rosa.