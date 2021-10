Colpaccio del Gravina: Diop di rigore regola il Bisceglie

Colpaccio del Gravina che si assicura i tre punti nel big match col Bisceglie nella terza giornata del campionato di Serie D, girone H. La gara dello stadio Stefano Vicino è combattuta ed equilibrata. La Piana manda a lato un tiro al volo, subito dopo Rubino commette fallo su Notaristefano: viene così assegnato un calcio di rigore al Gravina, con Diop che non sbaglia. Seconda rete consecutiva per l'attaccante classe 1992, dopo quella vincente rifilata nello scorso turno al Team Altamura. Seguono le occasioni di Leonetti (esterno della rete) e Lasalandra, che non inquadra la porta con un diagonale. Nella ripresa ancora protagonisti Leonetti e Diop, entrambi i loro tentativi finiscono però fuori: nel finale il Bisceglie prova il tutto per tutto, Prado all'interno dell'area di rigore non riesce ad indirizzare il suo colpo di testa in porta. Il Gravina resiste dopo l'espulsione di Diop e vince, raggiugendo quota 6 punti in classifica assieme a Casarano e Francavilla sul Sinni e ad una sola lunghezza dalla coppia Audace Cerignola-Nocerina.