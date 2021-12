Serie D, Gravina-Molfetta termina a reti bianche

Squadra in casa

FBC Gravina

Finisce a reti bianche il derby allo stadio Stefano Vicino tra Gravina e Molfetta, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. La gara scorre senza particolare emozioni, con Boccadamo che impegna il portiere dei padroni di casa Vicino al 22'. Nella ripresa invece ci prova Borgia per i gialloblù, ma l'estremo difensore Viola si fa trovare pronto. 0-0 il risultato finale, la formazione guidata dal duo Summa-Ragone ottiene il terzo risultato utile consecutivo e sale a 26 punti; per gli uomini allenati da Renato Bartoli invece è il secondo pareggio di fila (tra l'altro ancora senza reti) che consente loro di toccare quota 20 punti.