Il Gravina va ko in casa: la Nocerina passa per 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa FBC Gravina

Battuta d'arresto per il Gravina. La Nocerina infatti è uscita dallo stadio Vicino vittoriosa per 2-0, interrompendo così la striscia positiva dei gialloblù che durava da quattro partite: a decidere la gara le reti nel secondo tempo firmate da Talamo (48') e Palmieri (70'). La formazione guidata dal duo Summa-Ragone è stata scavalcata dal Francavilla sul Sinni ed è scesa al quinto posto a quota 42 punti. Nel prossimo turno, in programma il 20 febbraio, il Gravina sarà alle prese con un impegno ostico, quello allo stadio Monterisi contro l'Audace Cerignola.