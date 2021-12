Chacon regala tre punti preziosi al Gravina: battuto 1-0 il Nola

Continua il suo cammino il Gravina, alla quarta vittoria ottenuta nelle ultime cinque partite giocate: allo stadio Stefano Vicino la formazione gialloblù ha avuto la meglio di misura (1-0) sul Nola, in un match ostico e non semplice. A decidere la gara della diciottesima giornata del campionato di Serie D, girone H, è stato Chacon al 16', che ha insaccato un tiro dalla distanza firmando il terzo centro personale in questa stagione. Il Gravina scavalca così Casertana e Fasano e agganchia il quarto posto in classifica a quota 32 punti.