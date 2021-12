Gravina, ritorno alla vittoria: battuto il Sorrento per 2-0

Il Gravina si rialza dopo la sconfitta nello scorso turno contro il Francavilla sul Sinni ed ottiene un successo importante contro il Sorrento, nel match allo stadio Stefano Vicino valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. Il successo della formazione gialloblù è maturato nella ripresa, nellle battute finali della gara: a sbloccarla al 72' è Diop su rigore, alla sesta rete complessiva in campionato, mentre a raddoppiare è stato Chacon dopo un'azione personale (88'). Finisce 2-0: la formazione allenata dal duo Summa-Ragone la terza vittoria consecutiva in casa e sale a quota 22 punti in classifica, occupando momentaneamente il sesto posto in classifica.