Serie D, il prossimo campionato per le squadre baresi sarà ricco di derby

Le squadre baresi si apprestano a disputare il campionato di Serie D 2022/2023 rimarrà ricco di derby pugliesi. In attesa della composizione dei gironi, oltre ovviamente ad affrontrontarsi a vicenda, Bitonto, Gravina, Molfetta e Team Altamura se la vedranno con altri sei club della regione: oltre a Brindisi, Fasano, Casarano e Nardò, si sono aggiunti anche Barletta e Martina. I biancorossi hanno strappato il pass per il ritorno nella quarta serie battendo nello spareggio proprio la formazione tarantina, dopo un 4-2 maturato ai supplementari. Il Martina, successivamente, hanno guadagnato la promozione battendo nella finale dei playoff nazionali dell'Eccellenza l'Akragas (l'andata è terminata 3-2 per i siciliani, al ritorno 4-0 per gli uomini guidati da Massimo Pizzulli). Barletta e Martina prenderanno il posto di Virtus Matino e Bisceglie, retrocesse in Eccellenza.