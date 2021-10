La Monica replica a Santoro: Il Bitonto pareggia col Sorrento

Allo stadio Città Degli Ulivi il Bitonto coglie solo un pareggio contro il Sorrento: il match della terza giornata del campionato di Serie D, girone H, è terminato 1-1. I neroverdi partono bene, Santoro impegna il portiere ospite Volzone in uscita e poi trova la rete al 29' stavolta non sbagliando di fronte all'estremo difensore del Sorrento. La replica della formazione guidata dal tecnico Renato Cioffi è affidata a Diop, con la sua conclusione che viene respinta. Nel finale di primo tempo il Bitonto sfiora il 2-0: Colella, su una situazione da calcio d'angolo, costringe all'intervento Volzone. Nella ripresa il Sorrento trova il pareggio: La Monica approfitta di una marcatura troppo blanda e batte Carotenuto con un colpo di testa al 49'. Il Bitonto rimane poi in dieci per l'espulsione di Biason (doppia ammonizione), tuttavia prova lo stesso a portare a casa la vittoria con Petta e Taurino; nel mezzo alcuni tentativi degli ospiti non andati a buon fine. Per la truppa allenata da mister Claudio De Luca è il secondo pareggio in campionato: la classifica ora recita 5 punti.