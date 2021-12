Lavello-Bitonto, i neroverdi si fanno rimontare: arriva la terza sconfitta in campionato (2-1)

Terza sconfitta complessiva in campionato, ancora una volta arrivata in trasferta per il Bitonto, che si fa rimontare dal Lavello nel match dello stadio Franco Pisicchio, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. 2-1 il risultato finale al termine di un duello che ha visto i neroverdi partire forte e andare in vantaggio con Santoro al 21'; lo stesso attaccante poi si è visto annullare un gol per fuorigioco dieci minuti più tardi. I padroni di casa così hanno trovato spazio per la replica firmata da Vitofrancesco al 44', grazie ad una conclusione di sinistro.

Nella ripresa il portiere Lonoce blocca un tentativo di Statella, ma poi si deve arrendere alla bordata dalla distanza di Marcellino (87'): finisce così, il Bitonto resta fermo a quota 27 punti in classifica, occupando momentaneamente il terzo posto.