Gravina, blitz sul campo della Mariglianese: decisivo Krstevski al fotofinish

Prosegue il momento di forma del Gravina che, dopo il pareggio sul campo del Lavello (3-3) e il roboante successo per 3-0 sul Bitonto inanella il terzo risultato utile consecutivo battendo la Mariglianese allo stadio S. Maria delle Grazie. Una buona prestazione da parte degli uomini guidati dal duo Summa-Ragone che però vanno sotto al 41' quando Aracri viene atterrato in area da Gilli e l'arbitro assegna un calcio di rigore: Esposito non sbaglia.

I gialloblù non mollano e, complice anche l'espulsione di Faiello per i padroni di casa, premono il piede sull'acceleratore e finalizzano la rimonta: prima Di Modugno insacca il pallone di testa al 65' sugli sviluppi di un calcio di rigore battuto da Tommasone e poi all'ultimo respiro l'attaccante Krstevski, arrivato pochi giorni fa, sigla la sua prima rete e regala alla formazione barese una vittoria pesante. Finisce 2-1, il Gravina sale a quota 16 punti presidiando il settimo posto in classifica.