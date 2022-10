Il Team Altamura riparte con un pareggio: il duello con il Martina termina senza gol

Dopo la sconfitta interna per mano del Casarano, il Team Altamura riparte da un pareggio (il terzo complessivo ottenuto finora in stagione). Allo stadio Tursi i biancorossi hanno colto uno 0-0 al cospetto del Martina. La formazione guidata da Ciro Ginestra è riuscita a creare diverse opportunità per andare a segno colpendo un palo interno e non riuscendo segnare un calcio di rigore parato dal portiere dei padroni di casa Suma. Il Team Altamura è salito così a 9 punti in classifica, la stessa quota ottenuta dalla Nocerina.