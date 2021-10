Primo sorriso stagionale per il Molfetta: battuto il Brindisi per 3-1

Primo sorriso stagionale per il Molfetta, che allo stadio Paolo Poli trova i tre punti nel match contro il Brindisi, valevole per la sesta giornata del girone H della Serie D: gli uomini allenati da Renato Bartoli si sono imposti col risultato di 3-1. I padroni di casa partono bene e colgono una traversa su un tiro-cross di Fedel, poi al 18' è Gjonaj a firmare il vantaggio grazie ad un colpo di testa sul cross di De Gol. Il Brindisi però non molla e confeziona il pareggio sull'asse formato dai nuovi arrivati Galdean e Kordic: l'attaccante croato insacca su suggerimento da calcio piazzato del mediano (23'). La gara è vivace, le due formazioni si spingono in avanti e si rendono protagoniste di un vero botta e risposta: al 39' il portiere Giappone stende in area Boccadamo e l'arbitro assegna un penalty che Pozzebon trasforma. Nella ripresa l'estremo difensore brindisino nega la gioia della rete ancora a Pozzebon, Pinto e Cappiello, successivamente il Molfetta prende un altro legno in occasione del tentativo di Pozzebon; gli ospiti replicano con Falzetta, ma il suo la sua conclusione finisce a lato. Chiude i conti Pozzebon, abile a battere il portiere avversario dopo un dribbling all'83'. L'attaccante totalizza così 6 gol nella classifica marcatori. I ragazzi allenati dal tecnico Mauro Chianese invece rimangono fermi a quota zero punti.