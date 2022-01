Molfetta, l'obiettivo è migliorare il rendimento allo stadio Paolo Poli: le gare di gennaio

La pesante vittoria per 4-2 sul campo della Casertana ha permesso al Molfetta di ritrovare i tre punti dopo tre pareggi consecutivi e di poter godersi al meglio la sosta invernale. Non solo, perché ci sarà un gennaio 2022 da affrontare con tre gare su quattro da disputare allo stadio Paolo Poli, dove bisognerà migliorare il rendimento (una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte in casa).

Domenica 9 gennaio gli uomini allenati da Renato Bartoli sfideranno il Nardò, per poi vedersela col Lavello (sempre in casa) il 16 gennaio; domenica 23 gennaio invece il Molfetta sarà di scena allo stadio Monterisi nel match col Cerignola. La Virtus Matino sarà l'ultimo avversario di questo mese (il 30 gennaio, al Paolo Poli).