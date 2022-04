Molfetta, altra sconfitta casalinga: il Casarano passa per 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Molfetta

Seconda sconfitta consecutiva per il Molfetta al Paolo Poli, dopo quella di due settimane fa contro il Nola: stavolta ad uscire vittorioso dallo stadio biancorosso è stato il Casarano (risultato di 1-0). In avvio di gara i padroni di casa si rendono pericolosi col tentativo di Gjonaj, bloccato però dal portiere Ianni, che deve ripetersi a stretto giro in occasione di un nuovo tentativo dell'attaccante classe 1995. L'estremo difensore del Casarano è assoluto protagonista del primo tempo, dove ha risposto presente ai tentativi di Cappiello e Pozzebon, pericoloso con una girata andata a sbattere sul palo.

Nella ripresa cambia l'inerzia della partita: Pinto viene espulso per doppia ammonizione e i biancorossi restano in inferiorità numerica, quindi al 59' i salentini si portano in avanti con Avantaggiato, abile a finalizzare un'azione personale. Finisce così, il Molfetta resta fermo a quota 43 punti.