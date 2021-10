Pozzebon ancora a segno: il Molfetta fa 1-1 sul campo della Mariglianese

Torna a muovere la classifica il Molfetta, dopo la sconfitta nel derby contro il Bitonto del turno infrasettimanale: gli uomini di Renato Bartoli colgono un pareggio per 1-1 (il quarto complessivo finora in stagione) nel match della quinta giornata del campionato di Serie D, girone H, allo stadio Santa Maria Delle Grazie, contro la Mariglianese. I biancorossi vanno subito in rete con Pozzebon al 16', ma l'arbitro annulla tutto per un fallo dello stesso attaccante sul portiere Maione. Lo stesso estremo difensore dei padroni di casa è protagonista due minuti dopo sulla conclusione di Caputo, respingendola prontamente. Al 30' cambia l'inerzia della gara: la Mariglianese esegue uno schema su una situazione di calcio d'angolo e Varchetta insacca. La reazione degli ospiti è nel colpo di testa insidioso di Cappiello. il Molfetta preme e al 65' riporta la situazione in equilibrio grazie a Pozzebon, imbeccato dal cross di Legari (quarto gol complessivo per il classe 1988). Nel finale Viola disinnesca un tentativo di Aracri. Finisce così, i biancorossi ottengono il loro quarto punto in questo scorcio di stagione.