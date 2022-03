Genchi di rigore fa sorridere il Molfetta: Rotonda ko per 1-0

Il Molfetta si rialza dopo la sconfitta dello scorso weekend contro il Sorrento. Allo stadio Paolo Poli la formazione guidata da Renato Bartoli ha avuto la meglio sul Rotonda per 1-0, in una gara fin da subito vivace. Guadalupi e Gjonaj impegnano il portiere Polizzi, successivamente il tentativo di Pozzebon viene deviato dalla difesa del Rotonda, finendo di poco alto sulla traversa. Rotella confeziona la reazione degli ospiti, ma Viola si fa trovare pronto ad intervenire. Nella ripresa i biancorossi accelerano ancora e vanno vicini alla rete con Cappiello, poi il Rotonda resta in dieci uomini a causa dell'espulsione di Ceesay (doppia ammonizione): il forcing dei padroni di casa è premiato al 93', quando Genchi realizza il rigore assegnato per fallo di Sanzone su Gjonaj regalando ai suoi il successo. Il Molfetta è così salito a quota 39 punti, occupando il nono posto in classifica.