Serie D, Molfetta: ecco la sede del ritiro estivo

Il Molfetta Calcio ha scelto Parco dei Principi Hotel Congress & Spa, in vista del ritiro estivo per la stagione sportiva 2022/2023.

In preparazione al Campionato di Serie D, la squadra di Mister Bartoli, oltre a soggiornare presso la struttura, potrà godersi dei momenti di relax.

Il Parco dei Principi Hotel Congress & Spa, top design 4 stelle, si trova vicino all’Aeroporto Karol Wojtyla, nei pressi di svincoli autostradali e di collegamenti urbani e dista pochi minuti da Molfetta, dallo Stadio Paolo Poli, sede del ritiro.

Una struttura all’avanguardia e polifunzionale, a misura d’uomo e dell’ambiente, che può rispondere a ogni tipo di soggiorno e di esigenza degli ospiti.

Il Parco dei Principi Hotel Congress & Spa ospiterà i Giocatori e lo Staff dal 25 Luglio al 5 Agosto.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta Calcio