Molfetta e Team Altamura fanno pari e patta: termina 0-0 allo stadio Paolo Poli

Squadra in casa

Squadra in casa Molfetta

Il derby tra Molfetta e Team Altamura della quindicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, è terminato 0-0. Il primo tempo allo stadio Paolo Poli è stato vivace, con il tiro al volo di Cappiello su una ribattuta che è stato bloccato da Spina nelle prime battute di gioco; la replica degli ospiti è arrivata in occasione del tentativo di Tazza, che ha colto un palo. Ancora Cappiello ci prova per i padroni di casa nel finale del primo tempo, senza precisione.

Il Molfetta si spinge ulteriormente in avanti e va vicino al gol in almeno tre circostanze, con Pozzebon, Guadalupi (direttamente da calcio d'angolo) e Cappiello. Nel finale di nuovo Pozzebon tenta la gloria persona ma il pallone termina fuori. La formazione guidata da Renato Bartoli sale a 19 punti occupando l'undicesimo posto, mentre il Team Altamura rimane terzultimo in classifica a quota 14 punti, tanti quanti il San Giorgio.