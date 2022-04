Bitonto, ritorno alla vittoria: Santoro stende il Nardò

A sette partite dall'ultima volta il Bitonto torna a vincere e lo fa mettendo a segno un importante blitz in trasferta allo stadio Giovanni Paolo II, contro il Nardò. I neroverdi sono andati in vantaggio al 36', quando Santoro ha insaccato con un pregevole pallonetto su servizio di Stasi. Per l'attaccante si è trattato del tredicesimo centro complessivo in questa stagione. Nel secondo tempo gli ospiti tengono duro e alla fine portano a casa tre punti fondamentali: il Bitonto, dunque, sale a quota 59 punti occupando il terzo posto in classifica.