Il Bitonto ricomincia alla grande: successo per 3-0 sulla Nocerina

Comincia al meglio il 2022 del Bitonto che, allo stadio San Francesco D'Assisi si impone con autorità sulla Nocerina, nel match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D, girone H. La gara, per gli uomini guidati da Claudio De Luca, si mette subito nei binari giusti nel primo tempo, quando nel giro di pochi minuti vanno avanti 2-0: al 24' è Taurino a sbloccare il risultato grazie ad una prodezza, poi al 35' Lattanzio (quarto centro in 12 presenze). Nella ripresa chiude i conti il sigillo d i Piarulli arrivato all'84'. I neroverdi salgono così a quota 40 punti in classifica, assieme all'Audace Cerignola.