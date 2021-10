Stop per il Gravina: la Nocerina si impone per 2-1 allo stadio San Francesco

Si interrompe il momento positivo del Gravina,che esce sconfitto nella sfida contro la Nocerina allo stadio San Francesco, valevole per la quinta giornata del girone H della Serie D. La squadra allenata dal duo Summa-Ragone resta a secco dopo tre vittorie consecutive ottenute negli ultimi tre turni. I padroni di casa impongono il proprio ritmo nella prima parte di gara e passano in vantaggio all'8', grazie al sigillo di Palmieri ben servito da un cross di Talamo. Al 20' però ci pensa Tuninetti a rimettere le cose a posto, direttamente su un calcio di punizione imparabile per il portiere Pitaressi. La Nocerina replica col tentativo di rovesciata firmato da Palmieri.

Nella ripresa il copione cambia e il Gravina parte meglio creandosi un'opportunità su un tiro dalla distanza di Chacon, che finisce però fuori. L'equilibrio si rompe al 67': Dammacco subisce un fallo in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore realizzato da Talamo. Il Gravina raccoglie le ultime forze e si porta in avanti alla ricerca del pareggio, senza pungere. Finisce 2-1 e i galloblù restano in classifica ancorati a 9 punti assieme a Casarano e Casertana.