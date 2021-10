Nola-Bitonto, trasferta vietata ai tifosi neroverdi

Divieto di trasferta per i tifosi del Bitonto in vista della gara contro il Nola valevole per la sesta giornata del girone H della Serie D, allo stadio Sporting Club ( domenica 17 ottobre, calcio d'inizio alle ore 15:00). Non è infatti stata consentita la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Bari.

Di seguito il comunicato del Bitonto pubblicato tramite i propri canali ufficialI:

L’U.S. Bitonto Calcio comunica che è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari per l’incontro di calcio Nola – Bitonto, in programma domenica 17 ottobre, alle ore 15, presso lo stadio “Sporting Club” di Nola.

Pertanto, divieto di trasferta per i tifosi del Bitonto per Nola: si invitano dunque i sostenitori neroverdi a non muoversi in alcun modo per la Campania, in quanto sarà inibito a loro l’accesso alla partita.