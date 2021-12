Tedesco di rigore colpisce il Nola: il Team Altamura torna a vincere in trasferta

Importante blitz del Team Altamura allo stadio Sporting Club, contro il Nola, nella sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D, girone H. I biancorossi non vincevano in trasferta da quasi due mesi, ossia dal 20 ottobre quando riuscirono ad avere la meglio della Virtus Matino per 2-0: a decidere la sfida contro la formazione campana è stato l'attaccante Tedesco, che ha trasformato un rigore da lui stesso conquistato al 77'. Settimo centro in totale per lui in questa stagione. 1-0 il risultato finale, con il Team Altamura che raggiunge quota 20 punti in classifica.