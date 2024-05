Team Altamura, ora testa alla Poule Scudetto: domenica primo match contro la Cavese

Dopo aver conquistato la promozione in Serie C la stagione del Team Altamura non è ancora finita: gli uomini guidati da Domenico Giacomarro saranno impegnati nella Poule Scudetto, che assegnerà il titolo nazionale. I biancorossi sono stati inseriti nel girone 3, assieme a Cavese e Trapani.

L'esordio per il Team Altamura è fissato per domenica 12 maggio, quando sarà di scena allo stadio Lamberti per affrontare i campani; riposerà invece la squadra siciliana. La seconda gara è in programma mercoledì 15 maggio, e a scendere in campo contro il Trapani sarà la perdente della prima giornata o la Cavese (in caso di pareggio); il terzo match si giocherà domenica 19.

A strappare il pass per le semifinali sarà la vincente del triangolare