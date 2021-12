Gravina corsaro sul campo del Rotonda: Di Modugno regala la vittoria ai gialloblù

Il Gravina va ancora a segno e si aggiudica la seconda vittoria di fila. Allo stadio Di Sanzio, nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie D, girone H, la fomazione allenata dal duo Summo-Ragone ha avuto la meglio sul Rontonda, di misura. I gialloblù, in campo col modulo 4-4-1-1 che ha visto Chacon supportare l'unica punta Krstevski, sono andati in vantaggio al 21' grazie al sigillo di Di Modugno: per il difensore è il quarto centro complessivo stagionale dopo quelli messi a segno contro Casarano, Lavello e Mariglianese. Finisce 1-0, il Gravina sale così a quota 25 punti in classifica.