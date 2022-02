Bitonto corsaro sul campo del San Giorgio: D'Anna firma l'aggancio all'Audace Cerignola

Squadra in casa

Squadra in casa San Giorgio

Il Bitonto porta a casa altri tre punti fondamentali nella corsa al primo posto del girone H della Serie D: i neroverdi hanno avuto la meglio, di misura, nel match contro il San Giiorgio. Allo stadio Paudice il primo tempo termina a reti bianche; nella ripresa, a sbloccare la contesta, è stata la rete di D'Anna al 70' (quinto gol stagionale per l'attaccante classe 1990). Si tratta del secondo successo consecutivo, che consente agli uomini guidati dal tecnico Claudio De Luca di replicare all'Audace Cerignola e di raggiungerlo così in vetta alla graduatoria a quota 52 punti. Gli ofantini, contestualmente, hanno incassato un pareggio per 1-1 sul campo del Team Altamura.

Mister De Luca ha espresso la sua soddisfazione, con le dichiarazioni post-match riportate sulla pagina Facebook del club: "Abbiamo approcciato molto bene la partita creando occasioni importanti nel primo tempo, senza concedere niente. Nella ripresa abbiamo effettuato diversi cambi e abbiamo trovato il gol, la squadra ha retto bene non soffrendo. I ragazzi sono stati bravi a lottare su ogni pallone e a conquistare tre punti su un campo difficilissimo".