Serie D, slitta la ripresa: le squadre baresi torneranno in campo il 23 gennaio

Slitta la ripresa del campionato di Serie D. Questa la decisione della Lega Nazionale Dilettanti per via della situazione epidemiologica del Paese: la nuova data di partenza del torneo fissata ora è il 23 gennaio, con le gare della diciannovesima giornata del girone H che verranno disputate in tale data. Un'altra sospensione momentanea, dopo quella dei campionati di Eccellenza e Promozione arrivata nei giorni scorsi. Le squadre baresi impegnate nel girone H (Bitonto, Gravina, Molfetta e Team Altamura) dunque torneranno in campo tra poco più di due settimane.