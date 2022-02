Il Bitonto viene travolto dal Sorrento e perde la testa della classifica: campani vittoriosi per 4-1

Squadra in casa

Squadra in casa Sorrento

Dopo sette risultati utili di fila, il Bitonto ritrova la sconfitta. Allo stadio Italia i neroverdi sono stati travolti per 4-1 dal Sorrento, in una gara che ha visto i padroni di casa andare avanti per 1-0 nel primo tempo, grazie alla rete di Gargiulo all'11'. Nella ripresa il Sorrento ha legittimato il proprio vantaggio grazie al sigillo di Tedesco al 46', seguito dalla rete ospite di Petta che ha riaperto la gara (60'). Tuttavia, nel finale di frazione, la formazione campana ha chiuso i conti con un uno-due secco firmato da Virgiilio all'80' e Ripa all'83'. A causa di questo ko e della contemporanea vittoria dell'Audace Cerignola sul campo del Nola, il Bitonto scivola al secondo posto a quota 46 punti.