Gravina, botta e risposta col Sorrento: allo stadio Italia finisce 2-2

Il Gravina prosegue la sua striscia positiva inaugurata con la vittoria sul Francavilla sul Sinni pareggiando nel finale a Sorrento. La sfida che si è disputata allo stadio Italia è terminata 2-2: ad aprire le danze dopo l'occasione ospite di Diop (pallone alto) è stato La Monica, abile ad insaccare una rovesciata su cross di Tedesco; ci pensa poi Chiaradia, al secondo centro di fila, a pareggiare i conti grazie ad un potente sinistro.

Nella ripresa è il Sorrento ad andare nuovamente a segno, in occasione dell'autogol di Gilli che batte il proprio portiere nel tentativo di anticipare Ripa (58'). I gialloblù non molla e alzano i giri del motore, venendo premiati all'82': sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Chiaradia, La Monica, autore dell'1-0 iniziale, deva il pallone in porta. Il Gravina sale così a quota 51 punti in classifica.