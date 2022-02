Molinaro riacciuffa l'Audace Cerignola in extremis: altro pareggio per il Team Altamura

Squadra in casa

Prezioso punto del Team Altamura conquistato nel match interno, allo stadio D'Angelo, contro l'Audace Cerignola. I biancorossi sono stati abili a riacciuffare il risultato in extremis, dopo il vantaggio ospite firmato da Malcore al 23': a firmare il gol del definitivo 1-1 è stato l'attaccante Molinaro su calcio di rigore, arrivato al nono centro stagionale (88'). Per il Team Altamura si tratta del terzo risultato utile consecutivo, grazie al quale sale in classifica a quota 26 punti. Domenica 20 febbraio la formazione barese sarà impegnata sul campo della Mariglianese.