Il Team Altamura non la chiude e il Brindisi ne approfitta: 2-2 allo stadio D'Angelo

Al ritorno in campo dopo il riposo forzato per il rinvio della gara contro il Rotonda, il Team Altamura non riesce a strappare i tre punti contro il Brindisi, che ha rimontato il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. 2-2 il risultato del match andato in scena allo stadio D'Angelo: ad aprire le danze è stato Abreu al 38', abile a finalizzare un'azione personale di Baradji rifinita dal velo di Tedesco; poi lo stesso Tedesco, al 47', ha trasformato un calcio di rigore. Il Brindisi tuttavia non si è dato per vinto e nella ripresa è riuscito a ristabilire l'equilibrio grazie al neo-entrato Meneses, autore di una doppietta con reti al 71' e all'85'. Il Team Altamura tocca così quota 32 punti, occupando la quindicesima piazza della classifica.