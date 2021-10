Il Team Altamura trova il primo punto della stagione: importante 1-1 sul campo della Casertana

Buona prova del Team Altamura che allo stadio Pinto riesce a conquistare il primo punto stagionale contro una delle formazioni più quotate del girone H della Serie D, la Casertana. Gli ospiti passano in vantaggio grazie a Baradji, che raccoglie una respinta e da una ventina di metri lascia partire un tiro che si stampa sul palo e poi finisce in porta (22'). I rossoblù replicano col tiro di Vacca, bloccato però da Giuliani. Ancora Vacca impegna il portiere dei biancorossi, bravo a sventare una punizione del centrocampista. Il Team Altamura si fa vedere in avanti nella ripartenza orchestrata da Tedesco, che però non riesce a pungere. I padroni di casa continuano a spingere e Giuliani si deve superare prima sul colpo di testa di Vacca e poi sulla punizione di Vicente: è il preludio al pareggio che arriva all'81', con Liccardi. Il Team Altamura resiste e finisce così. La squadra allenata da mister Luigi Pezzella inizia a muovere la classifica.