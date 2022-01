Team Altamura, rinviata la gara contro il Nardò: diversi positivi nella formazione leccese

La gara di domenica 30 gennaio tra Team Altamura e Nardò non verrà disputata. La società leccese ha infatti riscontrato diversi casi di Covid nel gruppo squadra e la partità è stata così rinviata a data da destinarsi. Slitta dunque ancora il ritorno in campo del Team Altamura, visto che anche il match di domenica scorsa contro il Casarano non si è giocato per via della presenza di otto positività tra i biancorossi.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Nardò tramite i propri canali ufficiali:

Altamura - Nardò, già programmata per domenica 30 gennaio, é stata rinviata a data da destinarsi. Diversi casi COVID in squadra ne impediscono il regolare svolgimento. L'A.C. Nardò comunica altresì che i ragazzi e i componenti del gruppo squadra contagiati sono comunque in buona salute. Nel rispetto del protocollo, si é proceduto alla richiesta di rinvio della gara.