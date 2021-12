Si rialza il Team Altamura: 2-0 alla Nocerina

Dopo cinque turni d'astinenza il Team Altamura ritrova la vittoria, allo stadio Tonino D'Angelo contro la Nocerina, nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. La gara si decide nel primo tempo quando, al 16' Tedesco sblocca il risultato ribadendo in rete una respinta del portiere avversario su conclusione di Molinaro. L'attaccante firma così la sesta marcatura personale in questa stagione. Lo stesso Molinaro poi, al 20', raddoppia grazie ad un mancino sugli sviluppi di un corner. Finisce 2-0, il Team Altamura sale a quota 17 punti in classifica.